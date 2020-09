Incidente all’imbocco della Sp 13, feriti 4 calciatori della Fidelis Andria

Un incidente è avvenuto intorno alle 21 di questa sera all’imbocco di Bisceglie della Sp 13, in direzione Andria, all’altezza della rotatoria che congiunge via Andria con via Fondo Noce. Il conducente di una Ford Ka, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che si è scontrata con un palo della pubblica illuminazione a bordo strada.

A bordo della vettura vi erano quattro giovani calciatori della Fidelis Andria rimasti feriti. Le loro condizioni, stando al primo controllo dei soccorritori, non dovrebbero essere gravi. Due di loro sono stati trasferiti all’ospedale Bonomo di Andria e altri due sono stati medicati sul posto prima di essere trasportati al pronto soccorso del nosocomio Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Sul posto, oltre a due ambulanze, sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche diversi compagni di squadra, dello staff tecnico e della dirigenza della Fidelis Andria.