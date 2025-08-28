Incendio nell’area esterna di un locale nel quartiere Sant’Andrea

Una densa colonna di fumo nero ha svegliato questa mattina i residenti del quartiere Sant’Andrea a Bisceglie.

Alle ore 7.30 circa le fiamme si sono propagate nell’area esterna di una locale commerciale presente su via Dottor Giovanni La Notte. Il fuoco ha bruciato materiale in plastica e parte di alcuni bidoni della raccolta differenziata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della Bat per mettere in sicurezza la zona, oltre ad una pattuglia dei Carabinieri ed una della Polizia Locale di Bisceglie per indagare sulle possibili cause.