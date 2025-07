Incendio nella zona Industriale di Bisceglie

Un incendio è divampato questa sera nella zona Industriale di Bisceglie, precisamente in via Stoccolma, a ridosso della ferrovia.

A prendere fuoco sono state delle sterpaglie per cause ancora non chiarite. L’allarme è scattato in prima serata. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto per domare le fiamme. Le operazioni si sono concentrate nel contenere il rogo ed evitare che si propagasse verso aree sensibili o infrastrutture ferroviarie.

Nessun ferito, ma forte apprensione per la vicinanza dei binari e di alcune attività industriali. Le autorità stanno monitorando l’area e cercando di accertare l’origine dell’incendio.