Incendio nella zona artigianale di Bisceglie: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio di considerevole entità è divampato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, nella zona artigianale di Bisceglie, coinvolgendo un’azienda operante nel settore del legname situata in via Imbriani.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma le fiamme si sono rapidamente propagate, rendendo necessario l’intervento urgente di numerose unità dei Vigili del Fuoco, impegnate da ore per contenere e domare l’incendio. In via precauzionale, è stato allertato anche un mezzo del 118 per garantire supporto sanitario in caso di necessità.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per regolare il traffico e monitorare la sicurezza dell’area. La situazione è in costante aggiornamento.