Incendio in via Santa Chiara d’Assisi, intervento di Guardia Ambientale e Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, è stato individuato un incendio nell’agro di Bisceglie, nei pressi di via Santa Chiara d’Assisi. A segnalare l’episodio è stata la Guardia Ambientale durante le consuete attività di pattugliamento e monitoraggio antincendio (A.I.B.), nell’ambito della convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia.

L’allarme è stato lanciato alle ore 13:20 alla Soup regionale (Sala Operativa Unificata Permanente), che ha prontamente attivato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le squadre antincendio sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a contenere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente nell’area circostante.

Ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, mentre le autorità competenti stanno svolgendo i rilievi per chiarire le cause dell’incendio. (Credit Foto: Nucleo Guardia Ambientale)