Impatto tra tre mezzi su via Imbriani, due persone trasportate al pronto soccorso

È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri mattina a Bisceglie su via Imbriani coinvolgendo tre mezzi.

Il sinistro è avvenuto alle ore 9.30 tra una Hyundai i10, guidata da un uomo di Bisceglie che procedeva su via Dante Alighieri e diretto verso via Camere del Capitolo, e due moto guidate da due biscegliesi che procedevano su via Imbriani in direzione Molfetta.

Nell’impatto tra i tre mezzi ad avere la peggio sono stati i due motociclisti, di 56 e 60 anni, rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie da una ambulanza dal 118.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e veicolare il traffico venutosi a creare.