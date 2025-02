Impatto tra due mezzi su via Fragata, tre persone trasportate in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 14 febbraio, a Bisceglie con un impatto tra due mezzi che ha provocato tre feriti.

Il sinistro è avvenuto alle ore 8:25 tra una Fiat Panda, guidata da una 55enne e con a bordo una ragazza che percorreva via Mascagni in direzione via Fragata, ed una Saab stagion wagon guidata da un ragazzo di 19 anni che percorreva via Fragata in direzione Molfetta.

Forte l’impatto tra i due mezzi che ha portato al ferimento delle tre persone, soccorse da due ambulanze e trasportate all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie che hanno dovuto ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità in attesa di far rimuovere i due mezzi non più marcianti.