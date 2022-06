Imbarcazione si inabissa sulla costa biscegliese, immediati i soccorsi

Una imbarcazione con a bordo nove persone è finita alla deriva nella tarda mattinata di oggi, 19 giugno sulla costa biscegliese.

Il fatto è accaduto alle ore 13.30 circa quando l’imbarcazione con a bordo gli occupanti, tutti di Andria, avrebbe cominciato piano piano ad inabissarsi tra la Seconda Spiaggia in direzione BiMarmi.

Le persone a bordo hanno subito chiesto aiuto. Immediatamente un motoscafo nella vicinanze ed alcuni natati sono giunti nella zona. Poco dopo sul posto è giunta una pattuglia della Capitanerie di Porto di Bisceglie e successivamente anche da Barletta che hanno posto in salvo gli occupanti della barca, portandoli a riva. Non risultati esserci problemi per gli occupanti dell’imbarcazione, oltre al grande spavento.