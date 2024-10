Guardie Campestri e Carabinieri sventano due furti di uva nell’agro di Bisceglie

“Le Guardie Campestri, in sinergia con i Carabinieri di Bisceglie, hanno sventato due furti di uva nell’agro di Bisceglie. Il primo è avvenuto nella mattinata di martedì 1° ottobre in un tendone di uva da tavola pregiata e brevettata in contrada Lamadattola, ad opera di una persona. Il secondo una settimana fa, perpetrato da due persone in un tendone in via Andria“. Lo ha reso noto il Sindaco Angarano in una nota.

“In entrambi – prosegue – i casi gli Uomini delle Guardie Campestri, coordinati dal Comandante Angelo Todisco, hanno sorpreso e bloccato i malfattori in flagranza, allertando immediatamente i carabinieri. L’intervento degli uomini dell’Arma, coordinati dal Ten. Alessandro Rundo, ha consentito di identificare e deferire i soggetti alla competente Autorità Giudiziaria”.

“Un plauso e un ringraziamento va alle Guardie Campestri e ai Carabinieri per l’ottima sinergia che consente di monitorare approfonditamente il territorio rurale, garantendo maggiore sicurezza e tutelando il duro lavoro di agricoltori e imprenditori agricoli – conclude il Sindaco di Bisceglie – impegnati nel raccolto di uva e in vista della ormai imminente stagione olivicola”.