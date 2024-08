Grosso ramo cede invadendo l’incrocio tra via Bovio e via Di Vittorio

Disagi alla viabilità nel pomeriggio odierno all’altezza dell’incrocio tra via Giovanni Bovio e via Giuseppe Di Vittorio a causa della caduta di un ramo di grosse dimensioni che ha invaso parte della strada.

Il ramo ha ceduto intorno alle ore 18 per fortuna senza recare danni a mezzi o pedoni spesso di passaggio in uno degli incroci più percorsi della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno rimosso il grosso ramo ristabilendo la normale viabilità in zona.