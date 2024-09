Giro di vite per prevenire e contrastare l’accensione di roghi nell’agro biscegliese

Giro di vite per prevenire e contrastare l’accensione di roghi nell’agro. Nella tarda serata di venerdì 6 settembre, la Polizia Locale, recepita una segnalazione delle Guardie Campestri, ha individuato un rogo nei pressi di via Mauro Contò, appiccato ad un quantitativo consistente di residui vegetali, che aveva provocato la diffusione di esalazioni nei dintorni e fumi che avevano investito anche la vicina Statale 16. Dagli accertamenti effettuati, gli agenti sono risaliti al proprietario del terreno agricolo, comminando la relativa sanzione.

Nella serata di martedì 10 settembre, inoltre, con gli Assessori Antonio Belsito e Onofrio Musco, il sindaco Angarano ha partecipato ai controlli congiunti di Polizia Locale e Polizia Provinciale BAT, con l’ausilio di un drone per meglio scandagliare il territorio dall’alto. Sono state setacciate diverse zone tra le quali Crosta, San Mercuro, via Andria, via Sant’Andrea e Lama di Macina. Durante le operazioni non sono emerse irregolarità. I controlli saranno effettuati anche nei prossimi giorni.

“Il nostro ringraziamento va agli agenti di Polizia Locale e della Polizia Provinciale Bat, nonché alle Guardie Campestri di Bisceglie. Una sinergia necessaria e proficua per prevenire e contrastare l’accensione di roghi nei terreni agricoli, che finiscono per causare disagi e preoccupazione nella Comunità, soprattutto nelle zone a ridosso dell’agro. Continueremo a monitorare con la massima attenzione e il massimo rigore”, ha commentato il sindaco Angelantonio Angarano.