Giovane biscegliese trovato con alcune dosi di cocaina

La Questura della Bat ha adottato provvedimenti a carico di un giovane biscegliese trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della sostanza;

Le misure di prevenzione, di carattere amministrativo, sono strumenti di difesa sociale emessi dal Questore della BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, in questo caso a causa dell’attività di spaccio di stupefacenti.

Nei mesi di luglio e agosto nella provincia della BAT, gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno bloccato e sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente oltre 60 assuntori; nei loro confronti il Prefetto, a seconda della tipologia dello stupefacente, emetterà la sospensione della patente di guida per un periodo variabile dai un mese ad un anno o il divieto di conseguirla per tre anni.