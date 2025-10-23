Giovane biscegliese arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un ventitreenne biscegliese, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione antidroga è scattata a seguito di una segnalazione anonima effettuata mediante l’app “YouPol”, con la quale si un cittadino aveva segnalato un continuo viavai di motocicli e biciclette elettriche, condotte da alcuni ragazzi che poi effettuavano molteplici scambi nella zona compresa tra il centro storico e il porto.

La segnalazione ha permesso ai Poliziotti ed alle Poliziotte della Sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura di avviare una mirata attività di osservazione sui luoghi segnalati, consentendo di attenzionare il ragazzo che, alla guida di un motociclo, sfrecciava a velocità sostenuta sul porto, raggiungendo un altro individuo al quale consegnava una bustina, rivelatasi poi contenere sostanza stupefacente.

Non si è fatto attendere il commento del sindaco Angarano: “Questa operazione della Polizia di Stato è la dimostrazione che la collaborazione con le Forze dell’Ordine consente di ottenere risultati concreti per la sicurezza delle nostre Comunità. Il nostro plauso e ringraziamento agli agenti di Polizia e al Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, che ha fortemente sostenuto l’utilizzo dell’applicazione YouPol per facilitare la sinergia con i cittadini. A noi il compito, come in questo caso, di supportare le Forze dell’Ordine nel loro prezioso lavoro quotidiano. A questo proposito il nostro apprezzamento e ringraziamento va anche a chi ha effettuato la segnalazione su YouPol, dimostrando grande senso civico. Lo Stato siamo anche noi”.