Furto alla Caritas di Bisceglie, disposti arresti

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, nonché le misure dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un terzo uomo 57enne. Tutti i soggetti, originari di Bisceglie, risultano già gravati da precedenti di polizia.

Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, di essersi impossessati di circa 150 kg di generi alimentari – tra cui 100 confezioni di omogeneizzati, pomodori pelati e passata di pomodoro – sottraendoli alla Caritas di Bisceglie. Gli stessi si sarebbero introdotti all’interno della struttura, in parte adibita a privata dimora, mediante il danneggiamento del lucchetto e della serratura della porta di ingresso della Caritas.

Il furto risale al 17 marzo 2026. Determinanti per le indagini sono state proprio le immagini del sistema di videosorveglianza esterno che hanno consentito di ricostruire il modus operandi degli autori, individuare i veicoli (un’utilitaria e uno scooter) utilizzati per il trasporto della merce sottratta e, infine, identificare i responsabili. I Carabinieri hanno quindi eseguito perquisizioni domiciliari rinvenendo parte della refurtiva che è stata successivamente restituita al referente della Caritas per essere nuovamente destinata alle famiglie in difficoltà.

È importante sottolineare che l’eventuale responsabilità dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di non colpevolezza.