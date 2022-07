Furgone prende fuoco sulla Strada Provinciale 13, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi un furgone ha preso fuoco nella zona nord di Bisceglie nella parte iniziale della Strada Provinciale 13 che porta ad Andria.

Il fatto è accaduto alle ore 19 circa, quando un furgone che consegna elettrodomestici a domicilio con a bordo due persone, secondo le prime ricostruzioni avrebbe cominciato a prendere fuoco dalla parte anteriore. Immediatamente l’autista ha cercato di uscire da zone di traffico per poi fermarsi poco dopo la rotatoria che collega via Andria, via Kuwait City e Carrara Cerase.

Prontamente le due persone a bordo del mezzo in fiamme hanno abbandonato il veicolo e chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Barletta che nel giro di alcuni minuti hanno sedato le fiamme e mezzo in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri. Fortunatamente non ci dovrebbero essere problemi di alcun tipo per le due persone a bordo del mezzo.