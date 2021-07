Furgone esce fuori strada e si ribalta, biscegliese trasportato in ospedale in codice rosso

Un brutto incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 2 luglio, sulla strada provinciale 86 che collega Bisceglie a Ruvo.

Il fatto è accaduto alle ore 12.30 circa, quando un uomo di Bisceglie di 46 anni alla guida di un furgone che trasportava pesce procedendo in direzione Bisceglie è uscito fuori strada con il suo mezzo, poco dopo lo svincolo per via Penta Palomba, superando il guard rail prima di terminare la sua corsa in un terreno sottostante, ribaltandosi.

Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Guardia Campestre di Bisceglie che ha dato l’allarme. Poco dopo sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco di Molfetta per estrarre l’uomo dal mezzo e darlo in cura al personale dell’ambulanza Misericordia di Bisceglie che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria.

Sul posto è giunta anche una pattuglia del Carabinieri di Bisceglie per avviare le indagini del caso.