Fuga di gas in appartamento, intervento dei Vigili del Fuoco

Una fuga di gas è avvenuta questa mattina, 18 luglio, in una traversa di via Cavour (quartiere San Pietro) destando preoccupazione ai residenti della zona.

Il fatto è avvenuto in Vico Interno Labirinto, quando verso le ore 9 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Barletta e Molfetta, su segnalazione da parte dei residenti, trovando una perdita di gas da una bombola per uso domestico. Sul posto presente anche una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per interdire via Cavour al traffico e rilevare quanto accaduto.

Per fortuna non si sono avuti danni allo stabile ne problemi di salute ai residenti di Vico Interno Labirinto.