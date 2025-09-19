Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, sulla Sp 33 che collega Bisceglie ed Andria in territorio biscegliese all’altezza del civico 62.
Alle ore 16:45 circa il sinistro è avvenuto tra una Smart, con a bordo due persone di Andria: un uomo di 36 anni ed una donna di 33 anni che procedeva da Bisceglie in direzione Andria, ed una Toyota Yaris che procedeva nel senso opposto con a bordo due andriesi di 60 e 57 anni.
Violento il frontale tra i due mezzi protagonisti di una rotazione a 180° e con la Yaris terminata fuori strada. Ad avere la peggio la 33enne a bordo della Smart trasportata da un’ambulanza di Trani all’ospedale Bonomo di Andria in codice rosso. Tra le possibili cause l’alta velocità.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per i rilievi ed alternare la viabilità ed i Vigili del fuoco di Molfetta.