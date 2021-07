Forte esplosione su via sant’Andrea, distrutta una villetta

Una forte esplosione ha distrutto una villetta privata situata in via sant’Andrea, tratto iniziale della strada provinciale 85, a Bisceglie nel primo pomeriggio di oggi, 10 luglio.

Il forte boato è stato avvertito dai tanti cittadini residenti per le ore 14.15 circa. Evidenti i danni alla struttura della villetta. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, Carabinieri ed ambulanza del 118. Per fortuna secondo le prime notizie non ci dovrebbero essere feriti.

Adesso spetta alle forze dell’ordine avviare le indagini per capire la causa della forte esplosione che ha provocato ingenti danni alla villa privata.