Filiale banca biscegliese chiusa per operazioni di sanificazione da Covid-19 / DETTAGLI

“La Filiale di Bisceglie resterà chiusa al pubblico per consentire di effettuare le operazioni di sanificazione dei locali da possibile contagio da infezione Covid-19, finalizzate a rendere gli ambiente nuovamente sicuri e disponibili per i dipendenti e clienti”, questo l’avviso presente all’esterno della filiale biscegliese della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via Piave-angolo via Pasubio.

“A scopo precauzionale, invitiamo coloro che si fossero recati in questa dipendenza negli ultimi 14 giorni a segnalare la circostanza alle Autorità Sanitarie Locali, come da indicazioni ministeriali”, si legge sull’avviso.

“Si precisa che, solo laddove strettamente necessario e previo appuntamento telefonico, sarà possibile recarsi presso la filiale di Bisceglie per poter espletare eventuali operazioni indifferibili“, recita ancora il cartello.

E in conclusione: “In ogni caso per le operazioni in circolarità, l’accesso alla filiale sarà consentito in maniera contingentata e sempre nel rispetto della distanza minima di due metri dagli altri clienti”.