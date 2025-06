Esplosione nella notte: tentato colpo al bancomat Credem di Bisceglie

Un boato nel cuore della notte ha svegliato di soprassalto numerosi cittadini a Bisceglie. Intorno alle 3 di giovedì 19 giugno, un tentativo di furto ai danni dello sportello bancomat della filiale Credem di via Lamaveta è stato sventato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero inserito due cariche esplosive artigianali, note come “marmotte”, all’interno dell’ATM per cercare di accedere al contante custodito all’interno. L’esplosione ha distrutto il pannello frontale del bancomat, ma non è riuscita a danneggiare il vano dove si trovano le banconote.

L’arrivo immediato di una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, seguiti dalle guardie giurate delle società Metronotte di Bisceglie e Ruvo di Puglia, ha fatto saltare i piani della banda, costringendola a una fuga repentina e a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando provinciale dei Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta, per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali all’edificio e garantire la sicurezza dell’area.

L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il colpo andasse a segno, evitando ulteriori conseguenze. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili, che si sono dileguati lasciando pochi indizi dietro di sé.