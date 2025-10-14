Esplosione a Castel D’Azzano: tra i feriti anche un carabiniere biscegliese

È di tre carabinieri morti e venticinque feriti – tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco – il bilancio dell’esplosione di un casolare avvenuta nelle prime ore di oggi a Castel D’Azzano, piccolo comune a sud di Verona, dove tre fratelli si erano barricati per evitare di essere sfrattati.

Tra i feriti, anche un carabiniere biscegliese. Si tratta di Giuseppe Benso, S.O.S. (Squadra Operativa di Supporto) Carabinieri Mestre, reparti operativi speciali antiterrorismo. Benso è ora ricoverato all’ospedale di Mestre.

Nel pomeriggio è arrivata ai genitori, che vivono a Bisceglie, la telefonata del sindaco Angarano: “Ho portato il nostro affettuoso saluto, l’abbraccio corale e la vicinanza della Città ai genitori di Giuseppe, Carabiniere biscegliese in servizio in Veneto, tra i feriti dell’assurda tragedia di Castel D’Azzano, dove era intervenuto con i suoi colleghi dei Reparti speciali antiterrorismo per lo sgombero di un casolare”, ha annunciato il primo cittadino sui social.

Dal post del sindaco si apprende che il militare biscegliese, 45enne, ha subito ustioni al volto e alle mani ed è adesso ricoverato in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma è comprensibilmente molto scosso per la morte dei suoi Colleghi.

“Ancora sgomenti e increduli per la follia del gesto che ha provocato così tanto dolore, ci stringiamo attorno a Giuseppe, augurandogli una pronta guarigione e di poterlo abbracciare presto qui a Bisceglie. Il nostro commosso pensiero va altresì ai tre Carabinieri che hanno perso la vita e alle loro famiglie”, si legge nel post di Angarano.