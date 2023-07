Ennesimo caso di auto rubate e ritrovate cannibalizzate nel territorio di Bisceglie

Un nuovo caso di ritrovamento di auto rubate e cannibalizzate è stato rilevato dagli uomini della Polizia Locale di Bisceglie nella mattinata di oggi, 18 luglio.

Il “cimitero” di auto è stato trovato in Contrada Colonnello a poche centinaia di metri dalla Strada Provinciale 85 che collega Bisceglie a Ruvo e Corato in direzione Molfetta.

I tre mezzi rubati nei territori di Ruvo, Molfetta e Corato, risultano cannibalizzati in maniera importante come ormai abitudine per la rivendita dei pezzi di ricambio. Una situazione davvero difficile ormai nella provincia Bat e di conseguenza anche nell’area di Bisceglie (gli ultimi sono del 25 giugno e del 5 luglio) con una media di furti e ritrovamenti di mezzi rubati al di sopra di ogni media nazionale.