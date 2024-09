Due sposini biscegliesi tra gli italiani a bordo del bus turistico precipitato in Perù

Anche due giovani di Bisceglie tra i tredici feriti italiani a bordo del bus turistico precipitato in una scarpata nella zona di Machu Picchu in Perù mentre era diretto verso la città di Agua Calientes. Si tratta di Stefano Gentile e Rossella Musci, nel Paese sudamericano per il loro viaggio di nozze. Stando alle prime indiscrezioni, il ragazzo avrebbe riportato una frattura del naso, mentre la ragazza contusioni al ginocchio e alla caviglia.

“L’ambasciata d’Italia a Lima – fa sapere il Ministero degli esteri – si è attivata per fornire la massima assistenza consolare ai connazionali’” ed è ‘”in contatto con i familiari’” delle persone coinvolte. Il quotidiano El Peruano parla di un errore commesso dall’autista del bus turistico. Da quanto si apprende, i feriti sarebbero stati trasportati all’ospedale di Cusco, mentre la polizia peruviana ha aperto un’indagine.