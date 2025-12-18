Due rapine nella notte a Bisceglie ai danni di un alimentari e di una gioielleria

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, si sono verificati due distinti episodi criminosi a Bisceglie che hanno interessato il Centro Carni di piazza Vittorio Emanuele II e la gioielleria “L’angolo d’oro” su corso Umberto. In entrambi i casi, ignoti hanno forzato l’ingresso dei negozi, distruggendo le vetrine, per poi introdursi all’interno dei locali. Non è nota l’entità della refurtiva.

Il titolare della gioielleria interessata dal furto ha voluto esprimere sui social la propria amarezza: “Stanotte hanno svuotato la nostra vetrina.. Non ho parole in questo momento, solo tanta amarezza nel vedere svanito il lavoro di tanti anni. Ringrazio i due carabinieri per essere intervenuti per evitare il peggio”.

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, anche attraverso la videosorveglianza, per ricostruire le dinamiche delle due effrazioni.