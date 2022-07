Due auto a fuoco in area commerciale di via Salvemini: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 13.45 di oggi, mercoledì 20 luglio, un incendio ha coinvolto due auto all’interno del parcheggio di un’area commerciale in via Salvemini. Una Bmw, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso fuoco per cause di natura non dolosa. Le fiamme si sarebbero successivamente propagate coinvolgendo anche l’auto parcheggiata di fianco, una Renault.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del Fuoco di Molfetta, una camionetta e un’ambulanza in servizio 118, che è sopraggiunta per soccorrere una trentenne, dipendente del negozio di toelettatura per animali, intossicata dalla nube di fumo sviluppatasi conseguentemente al rogo. La ragazza è stata trasportata all’Ospedale di Bisceglie per accertamenti.

Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie dei Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’accaduto.