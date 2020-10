Due alunni positivi a Covid in scuola biscegliese: erano già in isolamento

“Due fratelli che frequentano il plesso scolastico Sergio Cosmai di Carrara Reddito (afferente al IV Circolo), uno di scuola dell’infanzia e uno di scuola primaria, sono risultati positivi al Covid-19. I due bambini erano già in isolamento domiciliare perché tempestivamente individuati come contatti stretti di un caso positivo, la loro mamma, dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bt – Sisp di Bisceglie che quotidianamente è al lavoro per le indagini epidemiologiche fondamentali, come in questo caso, per contenere la diffusione del contagio con i provvedimenti cautelativi di isolamento domiciliare. Sottoposti immediatamente a tampone nei giorni scorsi, è purtroppo emersa la positività dei due bimbi”. A comunicarlo è lo stesso sindaco Angelantonio Angarano.

“Siamo particolarmente vicini alla famiglia e auguriamo una pronta guarigione di mamma e figli. Contestualmente alla positività dei due alunni il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt ha subito disposto il provvedimento di isolamento domiciliare per tutti gli alunni della sezione dell’infanzia e della classe di scuola primaria frequentate dai due fratelli e per i docenti che vi insegnano. Sempre in queste ore la dirigenza scolastica del IV Circolo sta provvedendo alla immediata sanificazione degli ambienti scolastici”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che questa mattina si è subito messo in contatto con la Dirigenza scolastica”, scrive il primo cittadino.