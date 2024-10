Donna minaccia di lanciarsi dal balcone, salvata da un passante

Si chiude con un lieto fine la vicenda che nella tarda mattinata di oggi, 10 ottobre, ha visto protagonista una donna che ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da un appartamento nel centro di Bisceglie.

L’allarme in via Gramsci è scattato alle ore 11.50 quando una donna di 86 anni ha minacciato di lanciarsi dal balcone di un appartamento sito al quarto piano. Le urla dell’anziana signora hanno allertato un 61enne che era in un bar nei pressi del palazzo.

L’uomo ha prontamente raggiunto l’immobile, forzato la porta dell’appartamento e afferrato la donna in difficoltà mettendola subito in sicurezza.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie ed una ambulanza in servizio 118 che ha assistito la donna trasportandola poi per gli approfondimenti del caso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie.