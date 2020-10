Donna investita su via Imbriani, trasportata in ospedale

Attorno alle ore 9.50 di questa mattina, sabato 10 ottobre, una donna di Bisceglie di 76 anni è stata investita su via Imbriani, all’altezza dell’incrocio con via Pendio Misericordia. Una Ford C-Max, guidata da un 50enne biscegliese, che procedeva su via Imbriani in direzione Molfetta, ha impattato con la donna durante la svolta per immettersi su via Pendio Misericordia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza in servizio 118 da Corato. Gli operatori hanno soccorso immediatamente la 76enne, cosciente, che, ad un primo controllo, non sembra aver riportato gravi conseguenze. La donna è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie per ulteriori accertamenti.