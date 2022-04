Divelte staccionate percorso verso Ripalta, Angarano: “Una vergogna inaudita”

“Oltre all’installazione delle aree fitness gratuite, avevamo risistemato sia i muretti a secco sia le staccionate in legno del magnifico percorso ciclopedonale sul mare che conduce a Ripalta. Altri passi avanti nel processo di abbellimento della nostra costa, da levante a ponente. A distanza di pochi giorni, però, in un tratto le staccionate sono state già divelte“. A riferirlo in una nota è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Una vergogna inaudita – tuona il Primo cittadino – mi chiedo cosa spinga gli autori di queste vigliaccate a danneggiare l’arredo urbano, a sfregiare un posto così bello, a mandare in fumo il lavoro e i sacrifici fatti per migliorare ciò che appartiene a tutti, il nostro patrimonio comune. A questi nullafacenti mi sento di dire: abbiate il buon senso di chiedere scusa e di collaborare per rimediare al danno che avete causato alla collettività”.