Divelta nuova recinzione in piazza don Milani, Angarano: “Gesto inqualificabile” / VIDEO

“Tolleranza zero per chi danneggia il bene comune. Ancora una volta ci troviamo costretti a denunciare un episodio di vandalismo, accaduto in piazza don Milani, dove alcuni ragazzi hanno divelto una recinzione che avevamo installato da poco, senza alcun rispetto per il patrimonio pubblico”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Un gesto inqualificabile contro la città e i cittadini che ci amareggia perché denota assenza di senso civico e di amore per Bisceglie. Abbiamo già riparato il danno – conclude il primo cittadino – e trasmesso gli atti alla Polizia Locale e ai Carabinieri per tutte le indagini necessarie”.