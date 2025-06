Dirigente medico arrestato a Bisceglie, Asl Bt: “Sospeso in via cautelare”

“Stiamo procedendo con la sospensione in via cautelare del dirigente medico per il quale stamattina la Procura di Trani ha disposto i domiciliari”. Ad annunciarlo è Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della Asl Bt, commentando così la notizia diffusa stamane dalla Polizia di Stato e di cui abbiamo dato notizia (LEGGI QUI).

“Siamo naturalmente a disposizione degli inquirenti – continua – e attendiamo l’esito delle indagini”.