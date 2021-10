Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, arrestato 50enne a Bisceglie

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno notato una persona in atteggiamento sospetto transitare in zona Sant’Andrea, procedendo contestualmente al controllo. La successiva perquisizione sull’autovettura permetteva di rinvenire due dosi di cocaina e circa 2000 euro in contanti. I militari hanno dunque esteso il controllo all’abitazione dell’uomo, rinvenendo all’interno di un mobile in soggiorno, altri 130 grammi di sostanze stupefacenti tra dosi già confezionate e cocaina in pietra, oltre a diversi bilancini elettronici, sostanza da taglio e la somma in contanti di 6000 euro, provento dell’attività di spaccio al minuto sulla piazza biscegliese.

L’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato accompagnato presso gli uffici della Tenenza Carabinieri di Bisceglie per le formalità di rito e successivamente tradotto, su disposizione del magistrato di turno, presso la Casa Circondariale di Trani ove tuttora è ristretto su ordine del Giudice che ha convalidato l’arresto.