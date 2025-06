Danneggiata spiaggia libera attrezzata, Angarano: “Mancanza di regole basilari per convivenza civile”

“Solo qualche giorno fa avevamo ultimato i lavori alla spiaggia libera attrezzata anche per persone con disabilità, una infrastruttura che rende accessibile il mare davvero a tutti. Una spiaggia che ci rende fieri. Eppure, neanche il tempo di riaprirla, che è stata già danneggiata da qualche imbecille che ha reciso alcune corde che fungono da delimitazione e sostegno”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito a quanto accaduto alla spiaggia del Cagnolo dove è presenta la struttura.

“Qui non è questione di vigilanza, è questione di educazione, rispetto, buon senso, civiltà. Neanche ‘cultura’, che certamente è un concetto sconosciuto agli autori di questa vigliaccata – sottolinea – ma proprio mancanza delle regole basilari per la convivenza civile. Con l’aggravante che questo vile gesto danneggia le persone con disabilità”.

“Ma non alzeremo mai bandiera bianca. E non consentiremo che questi miserabili, stretta minoranza, rappresentino la nostra Comunità, civile, solidale e operosa. Ripareremo la spiaggia – conclude Angarano – per renderla operativa nel più breve tempo possibile”