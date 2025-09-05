Danneggiata cassa armonica, Comitato Feste Patronali: “Gesto che ferisce l’intera comunità”

“Il Comitato Feste Patronali di Bisceglie esprime la propria ferma condanna per gli atti vandalici che, nella serata di ieri, hanno colpito la cassa armonica allestita in piazza, opera della ditta Artlux”. Cosi esordiscono gli esponenti del Comitato guidato dal Presidente Sinigaglia.

“Secondo quanto accertato, ignoti, forse persino minori – sostengono – avrebbero sradicato le ringhiere e danneggiato gli scalini della struttura, compromettendo un bene comune messo a disposizione della città in occasione delle celebrazioni patronali.

“Non abbiamo parole per commentare quanto accaduto – afferma il Comitato –. È un gesto che ferisce non solo l’organizzazione, ma l’intera comunità, soprattutto a pochi giorni dalla seconda festa patronale”.

Sono in corso verifiche per individuare i responsabili del danneggiamento, che rischiano di incorrere in sanzioni. Il Comitato ribadisce la necessità di preservare e rispettare ciò che viene realizzato per la collettività: “Il patrimonio allestito per la festa appartiene a tutti. Deturparlo significa privare la città di una parte della sua bellezza e della sua tradizione”.