Danneggiamenti in centro, Angarano: “Individuare i colpevoli, andremo fino in fondo”

«Ma cosa volevano dimostrare coloro che stanotte hanno devastato piazza Vittorio Emanuele (e non solo)? Perché distruggere cassonetti, danneggiare il bene comune, sporcare la nostra Bisceglie?». A parlare è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a seguito di episodi di inciviltà che hanno caratterizzato il centro cittadini nelle scorse ore.

«Con il vostro comportamento inqualificabile, avete ancora una volta dimostrato, a me e ai tantissimi biscegliesi che amano la Città – sottolinea – che la strada da percorrere per costruire il senso di Comunità è ancora lunga e impervia. Dobbiamo continuare a combattere questi gesti scellerati, inaccettabili e incomprensibili, a costruire mattone dopo mattone una Bisceglie ogni giorno migliore. Insieme, come Comunità innamorata delle nostre strade, della nostra storia, della nostra identità».

«Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere per individuare i colpevoli e andremo fino in fondo, per rispetto di Bisceglie e dei Biscegliesi».