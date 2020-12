Crollato cornicione vecchia palazzina nel centro storico / FOTO

Il cornicione di una vecchia palazzina situata in Strada Sguazzone, nei pressi di Largo Purgatorio, è crollato nel tardo pomeriggio di oggi, 20 dicembre.

Secondo le prime ricostruzioni il crollo sarebbe avvenuto attorno alle ore 19, quando il cedimento del solaio ha provocato la caduta del cornicione della palazzina, un immobile privato e disabitato, è collassato sbriciolandosi al suolo sulla via. I residenti del posto hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine con la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco giunti sul posto per mettere in sicurezza l’intera zona. Presente anche il Sindaco Angelantonio Angarano e i responsabili dell’Ufficio Tecnico di Bisceglie.

Fortunatamente nel momento del crollo non vi erano persone che passavano nella piccola via.