Covid, risale il numero degli attualmente positivi in Puglia e supera la quota degli 80mila

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento 25.375 della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 13 marzo 2022 in Puglia, sono stati registrati 24.527 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.422 casi positivi: 1265 di Bari, 278 nella Bat, 381 in provincia di Brindisi, 488 in provincia di Foggia, 1496 provincia di Lecce, 470 in provincia di Taranto. Residenti fuori regione 33, provincia di definizione: 11.

Sono stati registrati 2 decessi. Sono 543 le persone ricoverate nei reparti ordinari e 28 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 9.073.635 test. Le persone guarite sono 699.360 mentre i pazienti attualmente positivi 80.152. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 787.313, così suddivisi: