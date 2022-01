Covid, il sindaco Angarano aggiorna i cittadini su positivi e ricoveri a Bisceglie

“Al momento nella nostra Città ci sono 2315 positivi al Covid, di cui 2299 in isolamento fiduciario e 16 ricoverati in ospedale”. Lo comunica sui social il sindaco Angelantonio Angarano, augurando a tutti i cittadini attualmente positivi e ricoverati in ospedale una pronta guarigione. Il primo cittadino ha inoltre aggiornato il dato riguardante le vaccinazioni in per fascia d’età 5-11 anni: sono state effettuate finora 1783 prime dosi (il 49% della popolazione pediatrica) e 793 seconde dosi (22%).

“La nostra Città continua a primeggiare nella provincia per numero vaccinazioni. Siamo, per esempio, al 59% di terze dosi, primo dato nella Bat, oltre al 93% di prime dosi e l’88% di seconde dosi. Per questo sento di ringraziare tutti i cittadini che con senso di responsabilità stanno completando il ciclo vaccinale, affidandosi alla scienza e all’unica arma che abbiamo per sconfiggere la pandemia”, scrive il sindaco.

“Anche stamattina medici e infermieri, insieme alla protezione Civile e ai volontari, con ammirabile umanità, hanno fatto tutto il possibile per mettere a loro agio i circa 250 bimbi che hanno ricevuto la dose di vaccino”, prosegue Angarano, commentando l’open day per età pediatrica che si è svolto al “PaladaVinci” ieri, domenica 30 gennaio. “A tutti loro, a L’Albero del Sorriso, va il nostro grazie per la professionalità e sensibilità: accompagnano i più piccoli nella loro esperienza vaccinale stemperando il fisiologico timore con il gioco e tanti sorrisi. Piccoli grandi gesti che scaldano il cuore e ci fanno sentire più uniti”.