Covid, disposto il blocco dei ricoveri ordinari all’ospedale di Bisceglie

Considerato l‘incremento dei casi positivi al Covid-19 e dei pazienti che necessitano di ricovero, in attesa delle disposizioni regionali, la Direzione della Asl Bt ha disposto il blocco dei ricoveri ordinari all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

“Si tratta di una situazione transitoria – specifica Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – una disposizione necessaria per essere pronti a qualsiasi evenienza. In questi ultimi giorni come è noto il numero dei casi positivi è aumentato e anche il numero dei pazienti ricoverati ha avuto un leggero incremento. Per fortuna non abbiamo pazienti in terapia intensiva”.