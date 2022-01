Covid: cresce ancora numero positivi a Bisceglie, Angarano: “Situazione impone attenzione”

“Cari Concittadini, il virus continua a diffondersi velocemente. I concittadini positivi al Covid-19 nella nostra Città sono saliti a 652, dei quali 645 in isolamento domiciliare e 7 ricoverati in ospedale”. Sono i dati aggiornati che il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha dato questa sera informando la cittadinanza.

“A loro auguriamo una pronta guarigione. Chiaramente la situazione impone la massima attenzione da parte di tutti noi. Secondo gli esperti – prosegue il Primo Cittadino – il picco potrebbe avvenire a metà mese. Rispettiamo le regole, indossiamo sempre la mascherina, evitiamo luoghi dove ci sono assembramenti, non commettiamo imprudenze per tutelare la nostra salute e per evitare di alimentare ulteriormente la diffusione del virus. Facciamo ognuno la nostra parte, con senso di responsabilità”.