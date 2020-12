Covid, Angarano in Consiglio Comunale: “I positivi a Bisceglie superano le 550 unità”

Alle ore 4.10 di martedì 1 dicembre, durante il consiglio comunale, il sindaco Angelantonio Angarano ha comunicato gli aggiornamenti sull’andamento dell’emergenza Coronavirus a Bisceglie: il numero dei positivi in città ha superato le 550 unità.

“È un numero dinamico, perché quello che sta accadendo in questi mesi è un aumento esponenziale dei casi positivi, che non consente un aggiornamento puntuale, giacché spesso la Prefettura nel suo report non è in grado di fornire il dato al netto dei negativizzati. Quindi noi ci stiamo sforzando, dal punto di vista della comunicazione, di riportare essenzialmente il dato, come è stato fatto durante il lockdown”, spiega il primo cittadino.