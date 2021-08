Covid, 306 nuovi casi in Puglia nelle ultime ventiquattro ore: 65 nella Bat

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 11 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 13.585 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 306 casi positivi: 78 nella provincia di Bari, 65 nella Bat, 40 nel Brindisino, 28 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 14 nel Tarantino, cinque di residenti fuori regione e altrettanti la cui provincia è in corso di definizione.

Sono segnalati anche due decessi. Sono 123 le persone ricoverate nei reparti ordinari e 22 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.024.180 test. I pazienti guariti sono 248.086 e gli attualmente positivi 3.759. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 258.522, così suddivisi: