Coronavirus: superata quota 150 ricoveri nei reparti ordinari, 3 i decessi odierni in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 8 novembre 2021 in Puglia, sono stati registrati 15.230 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 150 casi positivi: 43 provincia di Bari, -1 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 50 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Residenti fuori regione: 0; provincia di definizione: 2.

Sono stati registrati 3 decessi. Sono 151 le persone ricoverate nei reparti ordinari e 20 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.333.007 test. I pazienti guariti sono 264.010 e gli attualmente positivi 3.492. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 274.354, così suddivisi: