Controllo su territorio della Polizia di Stato, servizi intensificati a Trani e Bisceglie

Nel corso della scorsa settimana sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, voluti dal Questore di Barletta Andra Trani Roberto Pellicone e realizzati dagli uomini del Commissariato di Trani che hanno operato con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia di Bari e della Polizia Locale di Trani e Bisceglie.

Particolarmente attenzionate, sono state le piazze, le vie di collegamento fra le città, di Trani e Bisceglie, i centri storici e le zone limitrofe dove, specie nelle ore notturne, si concentra la maggior parte delle persone e avventori dei numerosi locali commerciali e sono svolte attività di intrattenimento.

Personale della Polizia Amministrativa del Commissariato ha effettuato controlli a esercizi commerciali e locali di intrattenimento per verificare l’osservanza delle norme e regolamenti in materia. Nel corso di queste verifiche sono stati sanzionati quattro gestori di locali di intrattenimento per l’inosservanza dell’art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto di emissioni sonore oltre l’orario consentito. I predetti gestori saranno segnalati all’ufficio del Comune preposto. Una persona è stata denunciata in quanto, modificando la destinazione d’uso del locale nella sua disponibilità, aveva organizzato attività di intrattenimento con musica e distribuzione di bevande, senza la prescritta licenza prevista ai sensi dell’art. 68 Tulps. Inoltre il gestore di un pub è stato contravvenzionato per somministrazione di alcol a minori di 18 anni.

Attenzione anche alle condotte di guida degli utenti della strada al fine di prevenire incidenti stradali. Nel corso della settimana, infatti, personale della squadra volanti ha elevato diverse sanzioni al Codice della Strada: una in particolare al conducente di un mezzo sorpreso alla guida del veicolo senza patente.

Sono stati effettuati numerosi controlli a pregiudicati e persone sottoposte a restrizioni; al riguardo, un sorvegliato di p.s. è stato denunciato in quanto non ha ottemperato alle prescrizioni previste.

In tutto sono stati effettuati 10 posti di controllo, nelle vie di accesso alle città; sono stati sottoposti a controllo di polizia circa 200 persone e 87 veicoli, sono state controllate 92 persone sottoposte a restrizioni.