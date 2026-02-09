Controlli velocipedi e biciclette elettriche: sette veicoli sequestrati e multe per migliaia di euro

“Lo avevamo detto e lo stiamo facendo: tolleranza zero per chi usa impropriamente velocipedi e biciclette elettriche. Non è tollerabile che questi mezzi sfreccino accanto ai pedoni, mettendone in pericolo la sicurezza. Per questo faremo di tutto per debellare questa piaga”. A scriverlo è il sindaco Angelantonio Angarano in un post social, commentando i controlli effettuati stamattina dalla Polizia Locale e dai Carabinieri, con collaborazione della Motorizzazione Civile Bari-Bat che, con la propria postazione mobile e l’ausilio di tecnici, ha effettuato la necessaria verifica sul posto delle caratteristiche costruttive dei velocipedi.

Il risultato delle operazioni: 7 velocipedi sequestrati; 3 contravvenzioni per guida senza patente; 3 sanzioni per la circolazione senza l’uso di targa e certificato di circolazione aggiornati; 3 multe per circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria. Non è escluso che altre contravvenzioni possano essere comminate dopo ulteriori verifiche sui mezzi sequestrati. I controlli hanno difatti messo a nudo come i velocipedi non fossero regolari e fossero di fatto equiparabili a veri e propri ciclomotori. L’importo totale delle contravvenzioni elevate ammonta a 18.372 euro.

“La nostra gratitudine va agli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Dott. Michele Dell’Olio, e ai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, agli ordini del Ten. Alessandro Rundo. Questi controlli continueranno ad essere frequenti ed estremamente rigidi. A buon intenditore, poche parole”, conclude Angarano.