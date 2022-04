Controlli Polizia: a Bisceglie fermate quattro persone, rinvenute sostanze stupefacenti

Ieri mattina nel Comune di Bisceglie, i poliziotti del Commissariato di Trani e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto”.

Nel corso di tale attività è stata prestata attenzione ai luoghi di ritrovo dei giovani; di fatti, durante i controlli, gli Agenti hanno notato nei pressi di un bar la presenza di alcuni soggetti che, nel veder transitare le auto della Polizia, hanno subito tentato di defilarsi quasi a voler eludere un controllo.

Sono stati subito fermati e identificati e nel corso del controllo si è appurato che i quattro giovani di età compresa tra i 22 e 39 anni avevano precedenti penali e di Polizia, in particolar modo in materia di stupefacenti, ed uno di loro risultava essere destinatario di un Avviso Orale ex art.3 D. Lgs 159/2011 emesso dal Questore di Bari.

Subito dopo i poliziotti hanno proceduto a delle perquisizioni personali estese anche ai veicoli in loro uso, a seguito delle quali è stata rinvenuta della sostanza stupefacente (Hashish), per un peso complessivo lordo di 0,94 grammi, custodita in una bustina in cellophane trasparente con chiusura ermetica, occultata all’interno del sottosella del motoveicolo Honda SH in uso ad uno dei giovani, a cui pertanto veniva contestato l’art.75 D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti con contestuale sequestro amministrativo della sostanza stupefacente e al fermo amministrativo del motoveicolo dallo stesso condotto, in quanto era sprovvisto del titolo di guida poiché mai conseguito, contestando la mancata visita di revisione periodica.