Controlli dei Carabinieri tra Trani e Bisceglie: denunce per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni per droga

Nel corso degli ultimi due fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Trani, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, hanno intensificato le verifiche mirate alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcol e all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le operazioni, condotte nei Comuni di Trani e Bisceglie, hanno portato a risultati rilevanti: due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, mentre altre due sono state sanzionate amministrativamente. Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, con il conseguente sequestro di circa 5 grammi di hashish.

Complessivamente, i militari hanno effettuato 15 perquisizioni personali e veicolari, controllato 140 persone e 60 veicoli e ritirato 5 patenti per violazioni gravi. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali, per verificare il rispetto della normativa che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale, volto a sensibilizzare in particolare i giovani sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida e sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale, a tutela della sicurezza dei cittadini.