Controlli Carabinieri ponte Ognissanti: più di 250 persone identificate e 145 autoveicoli fermati

Intensificati ulteriormente a Trani e Bisceglie nell’ultimo fine settimana di ottobre e nel ponte di Ognissanti i controlli alla movida da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trani, che hanno operato non soltanto in funzione della movida serale del weekend, ma anche con specifico riferimento alla giornata di Ognissanti.

In particolare le pattuglie impiegate hanno complessivamente proceduto all’identificazione di 252 persone, al controllo di 10 tra i locali pubblici più affollati, ma si sono concentrate anche sul controllo alla circolazione stradale, controllando 145 autoveicoli ed elevando 14 sanzioni al codice della strada, per varie infrazioni, tra cui guida con revisione scaduta, guida senza copertura assicurativa e sotto l’influenza dell’alcool. Inoltre sono state ritirate nr. 4 patenti di guida e nr. 2 documenti di circolazione.

In considerazione del “ponte” lungo dell’1 novembre e delle particolari giornate prefestive del fine settimana, infatti, nelle ore serali e notturne di venerdì, sabato e domenica e per l’intera giornata di lunedì i Carabinieri hanno assicurato costante presenza e vigilanza nei luoghi più affollati della “movida” del fine settimana delle due cittadine, quali le zone balneari del lungomare di giorno e quelle dei locali notturni maggiormente frequentati da ragazzi tra la sera e la notte, visto il grande afflusso di popolazione locale e soprattutto di turisti.

I Militari della Compagnia di Trani – con lo scopo di assicurare uno svolgimento tranquillo ed ordinato delle predette giornate e scongiurare fenomeni vari di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica – hanno messo in atto diversi servizi coordinati di controllo del territorio in tutte quelle zone in cui si sono riversate centinaia di persone, con l’impiego straordinario di 42 Militari e 21 mezzi della Tenenza di Bisceglie e della Stazione di Trani, le cui forze si sono andate ad aggiungere a quelle dell’ordinario e sempre presente servizio di pronto intervento sul territorio della Sezione Radiomobile della stessa Compagnia, così garantendo una totale copertura delle aree maggiormente affollate e delle fasce orarie più sensibili.