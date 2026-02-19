Controlli antidroga a Bisceglie, tre arresti e due denunce

Operazione antidroga a Bisceglie da parte dei Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno, impegnati in mirati servizi di controllo del territorio nel centro storico e nei pressi degli istituti scolastici. L’attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio è di tre arresti in flagranza di reato – due uomini e una donna, rispettivamente classi 2001, 2005 e 1989 – e di due denunce a piede libero nei confronti di altri due uomini di 22 e 29 anni, tutti residenti a Bisceglie. Le accuse, a vario titolo, riguardano produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha convalidato gli arresti, disponendo per i due uomini la misura cautelare degli arresti domiciliari e per la donna la custodia cautelare in carcere.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti di un 24enne, i militari hanno sequestrato 250 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, 2.640 euro in contanti ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento delle dosi e nove proiettili calibro 7,65.

I controlli si sono estesi anche nei pressi di una scuola secondaria di primo grado, dove un 20enne, notato in atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nella sua disponibilità sono state rinvenute diverse dosi già confezionate – una di hashish, due di marijuana e una di cocaina – oltre a 335 euro in contanti.

Ulteriori perquisizioni hanno interessato l’abitazione della donna arrestata, con il sequestro di 13 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 3.950 euro in contanti, ritenuti verosimile provento di attività illecita. Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro penale.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel controllo del territorio e nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che incide sulla sicurezza e sulla serenità delle comunità locali.